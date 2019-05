Gelinim Mutfakta puan durumu! 2 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim oldu?

Gelinim Mutfakta’nın puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da gelinler hünerlerini sergilerken, kayınvalideler ise puanlıyor. Günün sonunda en yüksek puanı toplayan gelin, çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son gününde ise haftanın sonuncusu yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde günü yemeği olan krepte rulo pilav yapıldı. Dün Gelinim Mutfakta’da Besime’nin puanlaması büyük olay yarattı. Besime’nin kendi gelini dışında herkese 1 puan vermesi büyük tepki alırken, Reyhan vicdansız olduğunu söyledi. Günün sonunda 18 puan toplayan Gülcan çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 18 puanla Gülcan oldu. Günün en düşük puanını ise 6 puanla Aysel aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 18 puanla Gülcan olurken çeyrek altının da sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Gülcan: 5 puan

Aysel: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 4 puan (kendi gelini)

Güngör: 1 puan

Gülcan: 5 puan

Aysel: 3 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi: 1 puan

Aysel: 1 puan

Güngör: 1 puan

Fadime Kaynana:

Aysel: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 3 puan

Ezgi: 5 puan

Güngör: 2 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 44

Güngör 31

Ezgi: 44

Aysel: 23

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: KREPTE RULO PİLAV

Krep İçin:

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Tavayı Yağlamak İçin:

Tereyağı

Pilav İçin:

2 su bardağı baldo pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

200 gram kuzu eti

3.5 su bardağı (700 ml) sıcak su

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 çay bardağı haşlanıp küp doğranmış havuç

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı (150 gram) rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Krep için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp mikserle homojen bir kıvam alana dek çırpın.

Daha sonra malzemeyi 4'e bölün.

26 cm çapındaki bir tavayı tereyağı ile yağlayıp kızdırın.

Krep malzemesinin 1 parçasını tavaya döküp önlü arkalı pişirin.

Her seferinde tavayı yağlayarak kalan malzemeyi de pişirip 4 adet krep elde edin.

Krepleri düz bir zeminde, kenarlarını hafifçe üst üste getirerek büyük kare oluşturacak şekilde yan yana dizin.

Pilav için tereyağını bir tencerede eritip küçük doğranmış eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek kavurun.

Üzerine iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip saydamlaşana dek kavurun.

Su, tuz ve karabiber ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yarı yarıya suyunu çekince havuç ve bezelye ilave edin.

Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın.

Tencerenin üzerine kâğıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin.

Daha sonra kaşar peynirinin yarısını ekleyip karıştırın.

Pilavı birleştirdiğiniz kreplerin bir kenarına iki yanında boşluk kalacak şekilde uzunlamasına yayın.

Uç kısımlarını pilavın üzerine doğru içe katlayın ve krepleri pilavla birlikte rulo yapın.

Kalan kaşar peynirini üzerine serpin.

Pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine ekli kısmı tepsiye gelecek şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.

10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.