Gelinim Mutfakta kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğşenceli sunumu ile ekranlara gelen yarışmada gün birincisi çeyrek altın alırkeni haftanın son gününde en yüksek puanı alan 5 bileziğin sahibi oluyor. Geçen hafta finalde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İzleyenler elenen gelin ve kayınvalideye üzüldü. Gelinim Mutfakta kim elendi, Gelinim Mutfakta 16 Eylül birincisi kim oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..



GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta final gününde yarışmanın uzun kalan isimleri Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım elendi. Toplamda 38 puan alan Ezgi, neredeyse 1 yıl sonra yarışmaya veda etti. Daha önce de defalarca yarışmadan ayrılan ancak sonrasında geri gelen Ezgi, Gelinim Mutfakta'ya geri dönecek mi? merak ediliyor. Bugüne kadar toplamda 55 çeyrek altın 75 altın bilezik kazanan ikilinin ne zaman döneceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yeni fragmanda Hatice ve Hüsniye Hanım'ın olmaması da dikakt çekti.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 16 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.



Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…



Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.



Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.