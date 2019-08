Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 21 Ağustos birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu yarışmaseverler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta’da günün birincisine çeyrek altın veriliyor. Haftanın son gününde ise en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 332. Bölümün fragmanında Gülcan, Hülya'yı kendisini taklit etmekle suçluyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta 21 Ağustos birincisi ve puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 21 Ağustos birincisi henüz belli olması açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos birincisi en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Ezgi oldu. Hatice 14 puanla ikinci sırayı aldı.7 puanla en düşük puanını alan Gülcan, en düşük puanı alan ikinci gelin 8 puanla Hülya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU



Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor



Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler



Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.



Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.



Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.