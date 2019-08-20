Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 20 Ağustos birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta yarışmasında günlük olarak yarışmacıların aldığı puanlar haftanın finalinde toplanıyor ve en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olarak 5 bilezik ödülünün sahibi oluyor. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta 20 Ağustos birincisi ve puan durumu haberimizde yer alıyor..

GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim mutfakta 19 Ağustos puan durumu şu şekilde oldu;

Ezgi: 10 puan

Hatice: 14 puan

Hülya: 12 puan

Gülcan: 9 puan

Gelinim Mutfakta yarışmasında günlük olarak yarışmacıların aldığı puanlar haftanın finalinde toplanacak ve en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olarak 5 bilezik ödülünün sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta - Damat Paçası Tarifi

Gelinim Mutfakta programının 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlanan 331. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Damat Paçası" tarifi!

DAMAT PAÇASI

6 adet tavuk baget

1 adet yufka

1 -2 yemek kaşığı tereyağı

yufkayı ıslatmak için; 1-2 kepçe tavuk suyu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yoğurtlu Sosu için;

2,5 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı + 1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sirke

2 çay kaşığı Tuz

Servisi için:

2 yemek kaşığı Tereyağı

3 çay kaşığı Kırmızı pul biber

Yapılışı:

Bagetleri orta boy bir tencereye alın.

5-6 su bardağı su ilave ederek etler didiklenecek kıvama gelinceye kadar haşlayın.

Yufkayı elinizle 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın.

Orta boy bir fırın kasesini yağlayın.

Yufka parçalarını kaseye döşeyin ve tereyağı parçaları ekleyerek 190 derece önceden ısıttığınız fırına verin.

Yufka kızarırken tavuk etlerini didikleyin, tuz ve karabiberle lezzetlendirip kenara ayırın…

Yoğurt sosu için yoğurt, yumurta, un, tuz, ezilmiş sarımsağı orta boy bir tencerede karıştırın.

Tavuk suyunu ve tuzunu ekleyerek orta ateşte muhallebi kıvamı alıncaya kadar pişirin.

Kıvam alan karışıma sirkeyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Kızaran yufkanın üstüne 1-2 kepçe tavuk suyu gezdirerek ıslatın.

Hazırladığınız yoğurt sosunun yarısını yufkanın üzerine yayın ve didiklediğiniz tavukları serpin.

Tavukların üstüne kalan sosu dökün ve kaşık yardımıyla yayın.

200 derece önceden ısıttığınız fırında sosun üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Kırmızı pul biber ve tereyağını bir cezvede kızdırın.

Fırından aldığınız yemeğin üstüne gezdirerek servis yapın.