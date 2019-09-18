Gelinim Mutfakta Hatice ve Ezgi neden gitti? Gelinim Mutfakta 18 Eylül birincisi ve puan tablosu

Gelinim Mutfakta Hatice ve Ezgi neden gitti? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta programında hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın gelinleri hünerlerini sergilerken, kaynanaları puanlarını vermeye devam ediyor. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta’da gelinler çeyrek altın için kıyasıya mücadele ediyor. Gelinim Mutfakta Hatice ve Ezgi neden gitti? merak ediyor. Gelinim Mutfakta 18 Eylül birincisi ve puan tablosu haberimizde..



GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta kaynanası Hüsniye yarışmada neden olmadığını duyurdu. Açıklamasında, kızının diş çıkarma döneminde olması dolayısıyla yarışmaya bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.



GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN GİTTİ?

Geçen haftanın en düşük puanını alarak veda eden gelin 38 puanla Ezgi oldu. Bu nedenle Ezgi ve Reyhan yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA 18 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 18 Eylül birincisi ve puan tablosu henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL PUAN DURUMU VE BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu ve birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Dilek, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hilal oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altınını alan gelini 16 puanla Elif oldu. Kıymet 14 puanla ikinci sırayı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Eylül birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Dilek ve Hilal oldu. Günün en yüksek puanını alan gelinleri 15 puanla Elif ve kıymet oldu. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde Elif'in ismi çıktı ve çeyrek altının sahibi oldu.