Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son puan durumu!

Gelinim Mutfakta’nın son puan durumu ve haftanın birincisi merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta’da gelinler hünerlerini sergiliyor, kayın valideler oyluyor. Haftanın sonunda en az puan toplayan kişi ise yarışmaya deva ediyor. Haftanın sonuna gelirken, yarışmanın son bölümünde de hareketli anlar yaşandı. Güngör yine gövde gösterisinde bulundu ve tavrını ortaya koydu. Önce soyunma odasında bulduğu günlük ile büyük bir sır öğrendiğini söyleyen Güngör, ardından Gülcan ve Besime’ye küçük bir baskın yaptı. Günün sonunda Ezgi 16 puan alıp büyük bir avantaj elde etti. 9 puan alan Rabia ise kendini tehlikeye soktu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 16 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 9 puanla Rabia aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Ezgi çeyrek altının sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Gülcan: 3 puan

Rabia: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 1 puan

Gülcan: 4 puan

Rabia: 2 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Rabia: 1 puan

Güngör: 3 puan

Emine Kaynana:

Rabia: 5 (kendi gelini)

Gülcan: 2 puan

Ezgi: 1 puan

Güngör: 4

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 50

Güngör 51

Ezgi: 46

Rabia: 48

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: KÖFTE HARÇLI BİBER KAPAMA

Malzemeler:

4 adet közlenmiş kırmızıbiber

2 adet haşlanmış patates

6-7 dal dereotu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber, tuz

Köfte İçin:

Yarım kg kıyma

1 adet yumurta

1 adet rendelenmiş soğan

3 diş dövülmüş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber, tuz

Domates Sos İçin:

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet domates

1 tatlı kaşığı salça

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Köfte için tüm malzemeyi geniş bir kâseye alın. İyice yoğurup, üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Haşlanıp kabukları temizlenmiş patatesleri ezin. Üzerine kıyılmış dereotu, pul biber, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.

Közlenmiş kırmızıbiberlerin kabuklarını temizleyip, boylamasına ortadan ikiye kesin ve çekirdek yataklarını temizleyin. Ortalarına patatesli karışımı yerleştirin.

Daha sonra köfte harcını 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı iki parça streç filmin arasına koyun ve merdane yardımıyla biberlerin iki katı genişliğinde açın.

Biberlerin üzerini köfte harcı ile kapatın.

Pişirme kâğıdı ile iki ucu açık kalacak ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapın.

Fırın kabına yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin.

Domates sos için; tereyağını tavaya alıp eritin. Rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiber ilave edip kıvam alana dek yaklaşık 5 dakika pişirin.

Yemeğin yanında veya üzerine gezdirerek servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.