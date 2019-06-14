Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 14 Haziran puan durumu

Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Günün birincisinin çeyrek altın kazandığı Gelinim Mutfakta’da bugün günü ise haftanın birincisi belirleniyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Haziran birincisi kim oldu? Kim elendi? diye internette araştırılmaya başladı.Türkiye'nin lezzet kokan yarışmalarından biri olmayı başaran Gelinim Mutfakta 14 Haziran bölümünde Reyhan Hanım, anlaşamadığı Hüsniye Hanıma "Kalite" nispeti yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu açısında en yüksek puana sahip olan gelin, Gülcan 36 puanla zirvede yer alıyor. Ancak kimin kazandığı ve kaybettiğine dair kesin bilgi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.



GELİNİM MUTFAKTA 13 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Haziran 319. Bölümün fragmanı yayınlandı. Vahide, "Lezzetin Kraliçesi" olarak mutfakta yarışan Hatice'yi, "Buzların Kraliçesi" ilan ediyor. Besime Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki sorun bu bölümde de devam ediyor. Reyhan Hanım, Ezgi'ye Hüsniye Hanımla ilgili ültimatom veriyor.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 13 Haziran birincisi ve çeyrek altının sahibi olan 17 puanla Hatice oldu. Günün en düşük puanını alan ve bugünü sonuncu olarak tamamlayan yarışmacı 6 puanla Vahide olarak açıklandı. Vahide'nin ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Gülcan oldu. Ezgi ise 14 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 13 HAZİRAN MENÜSÜ

YAZ GÜVECİ

1 kırmızı soğan

10 adet arpacık soğan

1 adet kabak

1 adet patlıcan

10-15 adet taze fasulye

1 adet havuç

2 adet domates

3 adet yeşil köy biberi

1 adet kırmızı biber

2 adet defne yaprağı

Yarım su bardağı Zeytinyağı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 tatlı kaşığı salça

Yarım su bardağı su

Yapılışı:

Kırmızı soğanı halka doğrayıp fırın güvecinizin tabanına dizin.

Arpacık soğanlar, küp doğradığınız kabak, patlıcan, domates, ortadan ikiye kestiğiniz fasulyeleri geniş bir kasede karıştırıp güvece alın.

Defne yapraklarını ilave edin ve güvecin üzerine zeytinyağı gezdirin.

Tuz ve baharatlarla tatlandırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin…