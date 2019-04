Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta’da puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da gelinler yarışırken kayınvalideler ise puanlıyor. Günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken, haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin büyük ödülü kazanıyor. Gelinim Mutfakta’da yeni yarışmacı Aysel, yarışmaya katıldı. Gözlemlerini aktaran Aysel tepki topladı. Ezgi’ye ukala, Gülcan’a bencil diyen Aysel, günü 7 puanla tamamlayacak sonuncu oldu. Günün birincisi ise 17 puanla Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Günün en düşük puanını ise 7 puanla Aysel aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi 17 puanla Ezgi oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 5 puan

Gülcan: 3 puan

Aysel: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 4 puan

Gülcan: 3 puan

Aysel: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi: 2 puan

Aysel: 1 puan

Güngör: 2 puan

Fadime Kaynana:

Aysel: 4 puan (kendi gelini)

Gülcan: 3 puan

Ezgi: 5 puan

Güngör: 1 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 14

Güngör 9

Ezgi: 17

Aysel: 7

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: TAZE SARIMSAKLI TAVUK KÖFTE

Malzemeler:

8 dal taze sarımsak

2 adet bütün tavukgöğsü

1 demet maydanoz

2 adet kırmızıbiber

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Tavuk etini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin.

Üzerine kıyılmış taze sarımsak, maydanoz ve kırmızıbiber ekleyip karıştırın.

Sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz ilave edip iyice yoğurun.

Harcı fırın tepsisine bastırarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin.

Dilimleyip servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.