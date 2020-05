Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 18 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler yakında takip ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanıyor.Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Sevilen yemek yarışmasında gelin ve kayınvalideler kıyasıya yarışıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta 18 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 18 Mayıs 2020 puan durumları belli oldu. Haftanın ilk gününden 13 puan alan Dilek olarak açıklandı. İkinci ise Elif oldu.

Elif'in ardından, 10 puanla Hatice üçüncü olurken günün donuncusu 9 puan ile neslihan olarak belirlendi.

MUTFAKTA ÇİĞDEM HANIM RÜZGARI ESTİ

Çiğdem Hanım, kaybolan tacını bulmak için dedektifliğe soyunuyor! Çiğdem Hanım, kraliçe tacını alan kişiyi bulmak için uğraşıyor. Stüdyodaki herkes şüpheli, kameraman bile... Haftanın yeni yarışmacıları diğerlerini şaşırtıyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

İlk bölüm yayın tarihi: 12 Mart 2018

Sunucu: Fatih Ürek