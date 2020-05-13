Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2020 puan durumu nedir? İşte puan tablosu!

Gelinim Mutfakta puan durumları ve yaşanan gelişmeler izleyiciler yakında takip ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan program büyük bir ilgiyle izleniyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi henüz belli olması. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS GÜNÜN YEMEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Bu bölümde de gelinler kılıktan kılığa giriyor ve izleyenlere keyifli anlar izlettiriyorlar!

Hatice ve Kıymet beyazlar içinde melek, Elif ve Neslihan ise anlaşamayan iki arkadaş kılıklarında gün boyu herkesi çok eğlendirdiler.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta.