Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?Gelinim Mutfakta 11 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler yakında takip ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta 11 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Hatice oldu. İkinci ise 12 puanla Elif seçildi. 8 puanla Kıymet üçüncü olurken Neslihan 6 puanla günün en düşük puanını almış oldu.

MUTFAKTA ELİF’E ÇİÇEK GELDİ

Elif'e çiçek yollayan gizemli kişi yarışmaya başlıyor! Haftanın ilk günü yeni yarışmacı merak uyandırdı. Fatih Ürek ve diğer yarışmacılar yeni katılan kişiyi görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Elif'e çiçek yollayan kişi olduğunu öğrenince ise, daha büyük şaşkınlık yaşadılar.