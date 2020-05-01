Fıstıklı revani hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Fıstıklı revani nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fıstıklı revani tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

FISTIKLI REVANİ MALZEMELERİ

2 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 tane yumurta

2 tane kabartma tozu

1 tane vanilya

1 kase ayıklanmış yer fıstığı

ŞERBETİ İÇİN;

4 su bardağı su

3. 5 su bardağı şeker

SÜSLEMEK İÇİN;

Yer fıstığı

FISTIKLI REVANİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti yapıyoruz bir tencereye su ve şekeri alıyoruz.

Şeker eriyene kadar öncelikle yüksek ateşte pişiriyoruz şekerimiz eriyince kısık ateşte yaklaşık 20- 25 dk pişiriyoruz daha sonra altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.

Sırasıyla önce yumurta ve şekeri bir kaba alıyoruz ve yumurta köpürene kadar çırpıyoruz .

Daha sonra süt ve yağımızı ekliyoruz, irmik ve unumuzu da azar azar ekliyoruz, en son kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip iyice karıştırıyoruz .

Şimdi yer fıstıklarımızı robattan geçirip onuda hamurumuza ekliyoruz .

Yağlanmış tepsimize döküyoruz ve 180 derecede fırınımıza atıyoruz.

Yaklaşık 40 dk pişiriyoruz sonra fırından çıkarıp ilk soğuğu çıkınca şerbeti üzerine döküyoruz.