Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi yarışmadan elendi mi?

Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta'da yarışan Ezgi'nin neden programda olmadığı ilgiyle takip ediliyor. Gelinim Mutfakta Ezgi yarışmadan elendi mi? Merakla beklenen konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta Ezgi'nin yarışmada neden olmadığı hakkında Reyhan Hanım tarafından açıklandı. Ezgi’nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu.

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.