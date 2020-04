Gelinim Mutfakta Burçin Saruhan kimdir? Burçin Saruhan Gelinim Mutfakta'ya geri döndü!

Gelinim Mutfakta Burçin Saruhan kimdir? Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Yarışmaya geri dönen Burçin Saruhan'ın kim olduğu ilgiyle takip ediliyor. Kayınvalidesi Özden Saruhan ile ekranlara dönen yarışmacı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA BURÇİN SARUHAN KİMDİR?

Bugün yeniden yarışmadaki yerini alacak olan Burçin Saruhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla katılımını duyurdu. Saruhan; 'Günaydın. Sağlıklı günlere uyanacağımız günler yakındır . Ben inanıyorum. Hepimiz evdeyken biraz eğlenelim. Saat 12.30'da.' mesajıyla yarışmanın çekildiği stüdyodan bir fotoğraf paylaştı. Burçin Hanım 27 yaşında. 3 yıllık evi. 2 yaşında bir çocuğu var. Çalışıyor. Aslen Trabzonlu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.