Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 27 Ağustos birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmasevenler tarafından merak edilmeye başladı. Kanal D'de yeni sezonuyla ekrana gelen, Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta bugün de dopdolu. Dün yayınlanan bölümde kaynanalar arasında puan tartışması yaşandı. Reyhan Hanım sonraki gün tüm gelinlere 1 vereceğini duyurdu. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta 27 Ağustos birincisi ve puan durumu haberimizde yer alıyor..

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 27 Ağustos birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos birincisi ve çeyrek altını kazananı 19 puanla Hülya aldı. Elif 14 puanla ikinci oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Ezgi olarak açıklandı. Ezgi'nin ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hatice oldu.

Gelinim Mutfakta - Tavuklu Saray Sarması Tarifi

Gelinim Mutfakta programının 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlanan 336. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Tavuklu Saray Sarması" tarifi!

TAVUKLU SARAY SARMASI

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet tavuk göğüs – kuşbaşı doğranmış

2 adet yufka

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet patates – küçük küp doğranmış

1 adet havuç – küçük küp doğranmış

1 adet kabak – iç çekirdekleri çıkarılmış – küp doğranmış

1 adet soğan – yemeklik doğranmış

3 diş sarımsak

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber

Beşamel Sos için Malzemeler

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam muskat rendesi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Beyaz biber

Üzeri için Malzemeler

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

YAPILIŞI:

Tavanıza zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından küp doğradığınız tavuğu içerisine ekleyip, pişirin.

Tavuklarınız altın sarısı bir renk alınca ayrı bir tabağa alın.

Patates, havuç, kabak ve soğanı küçük küp doğrayın.

Tavukla çalıştığınız tavayı tekrar ocağa alın, içerisine zeytinyağı ekleyin ve patatesleri ekleyip, soteleyin.

Ardından 1’er dakika arayla havuç, soğan ve kabağı ekleyip soteleyin.

Yağınız eksik kalırsa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Sebzeler kendilerini salınca içerisine sarımsak ve bezelyeyi ekleyip, karıştırın.

Bir karıştırma kabına salçayı ekleyin ve üzerine sıcak su ekleyip, karıştırarak salçayı eritin ve tavaya ilave edin.

Kenarda beklettiğiniz tavuk, tuz ve karabiberi ilave edip, hafif karıştırın.

Beşamel sos için;

Ayrı bir tavada tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip hafif akışkan bir sos kıvamı aldığında ateşten alın.

Birleştirmek için;

Yufkaların her bir yaprağını 4 eşit üçgene bölün.

10 cm.’lik bir kasenin içerisine 2 üçgen parçayı üst üste koyup kenarları dışarı taşacak şekilde içine oturtun, yufkaların içine hazırladığınız tavuklu iç harçtan doldurup kenara sarkan parçalarla üzerini kapatın.

Kalan yufka parçalarınızı dilerseniz fırında cips yapabilirsiniz. Kâseleri yağladığınız fırın kabına ters çevirin, üzerlerine hafif akışkan olan beşamel sosunuzu gezdirin ve kaşar peyniri serpip, 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri ve tabanı kızarıncaya kadar 20 – 25 dakika pişirin.