Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 11 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dünsaat 12.30'da ekrana gelen yarışmada gelinler yufkadan lahmacun tarifi için birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde Filiz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırıyor. Gelinim Mutfakta 348. yeni bölümü dopdolu. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

11 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise 16 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 8 puanla Ezgi aldı.

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 3 (kendi gelini)

Hatice Gelin 4 puan

Elif Gelin: 5 puan

Hilal gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin: 1 puan

Hatice gelin: 3 puan

Hilal Gelin: 3 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 3 (kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan

Ezgi Gelin: 1 puan

Hilal Gelin: 3 puan

Suzan Kaynana:

Hilal gelin: 2 (kendi gelini)

Elif Gelin : 1 puan

Ezgi Gelin : 3 puan

Hatice Gelin: 5 puan