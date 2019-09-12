Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Haftanın son günü yaklaşırken Gelinim Mutfakta programında da gerilim artıyor. Dün kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 8 puanla Ezgi oldu. Ezgi'yi 9 puanla Hilal takip etti. 20 puan toplayan Hatice gün birincisi oldu. Elif, 10 puanla günü ikinci tamamladı.Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye araştıranlar için 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 12 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL PUAN DURUMU

11 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Hilal oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci isim 9 puanla Ezgi oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 20 puanla Hatice oldu. Elif 10 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL PUAN DURUMU

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise 16 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 8 puanla Ezgi aldı.

Gelinim Mutfakta - Kaymaklı Bulgur Pilavı Tarifi

Gelinim Mutfakta programının 11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlanan 348. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kaymaklı Bulgur Pilavı" tarifi!

KAYMAKLI BULGUR PİLAVI

1 su bardağı pilavlık bulgur

üzerini 1 parmak geçene kadar su

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet kırmızı kapya biber

1 orta boy soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı kaymak

1 çorba kaşığı nane

1 çorba kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

1 çay bardağı yeşil mercimeği üzerini geçene kadar suyla haşlayın.

1 adet soğanı doğrayın ve 1 adet kapya biberi küp küp doğrayın.

Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip, soğan ve biberleri kavurun.

Daha sonra içine 1 su bardağı pilavlık bulguru ve haşlanmış mercimeği de ilave edip, üzerine iki buçuk bardak sıcak su ve ağız tadınıza göre tuz ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını orta harlı ateşe getirin.

Kaynamaya başladıktan sonra da altını kısın.

Diğer yandan ufak bir tavada 2 çorba kaşığı kaymağı eritip, iyice köpürtün.

Üzerindeki oluşan köpükleri almayın.

Ocağın altını kapatıp 1’er çorba kaşığı nane ve pul biber ile 1 tatlı kaşığı karabiber eklenir.

Bu baharatları pişmekte olan pilavın üzerine gezdirin ve demlenmeye bırakın.