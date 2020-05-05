Gelinim Mutfakta 5 mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programında yaşanan yakından takip ediliyor Kıyasıya ve çekişmeli rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan haftanın sonunda 5 altın bilezik kazanıyor. Gelinim Mutfakta 5 mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim MUTFAKTA 5 MAYIS PUAN DURUMU

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birinci belli oldu.

18 puan elde eden ve çeyrek altının sahibi olan gelinse Elif olarak açıklandı.

Hatice ise 14 puanla gün ikincisi oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Neslihan olarak duyuruldu.

Neslihan'dan sonra en düşük puanı alan gelin 8 puanlı Betül oldu

GELİNİM MUTFAKTA 2070 RÜZGARI ESTİ

Elif, kendisini yaşlandırarak 2070 yılındaki Gelinim Mutfakta haline gidiyor. Yarışmadan kaç tane bilezik kazandığını söyleyerek hem göz dağı veriyor, hem de eğlenceli anlar yaşanmasına neden oluyor. Kaynanalar ise, odalarına girdiklerinde koltuklarının yerine sandalye koyulması karşısında büyük şaşkınlık yaşıyorlar. Gizemli kişiden Elif'e bu bölümde de çiçek geliyor.