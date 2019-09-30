Gelinim Mutfakta 30 Eylül birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 30 Eylül birincisi kim? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Kanal D’nin fenomen yarışmasında gelinler her zaman olduğu gibi yemeklerini hazırlayarak kaynanaların beğenisine sunuyor. Gelinler bugün fırında köfteli patlıcan kebabı için hünerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta 30 Eylül birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 30 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim 46 puanla Pınar oldu. Haftanın en yüksek puanını alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise 61 puanla Dilek oldu.

GELİNİM MUTFAKTA REYHAN VE EZGİ ELENDİ Mİ?



Gelinim Mutfakta yarışmasının 13 Eylül 2019 tarihli 70. Hafta finalinde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak son ikiye kalan isimlerinden biri yarışmanın en popüler isimlerinden Ezgi oldu. 38 puan toplayan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan, Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen isim oldu. Ezgi ve Reyhan, Gelinim Mutfakta'da en uzun süre kalmayı başaran isimlerdi.

FIRINDA KÖFTELİ PATLICAN KEBABI

400 gr kıyma

3 adet orta boy patlıcan

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy domates

3-4 adet sivri ya da çarliston biber

1 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Sosu İçin:

1 adet orta boy domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Patlıcanları, domatesleri ve biberleri doğrayın.

Patlıcanları tuzlu suya alın.

Soğanı rendeleyin, sarımsağı ezin ve yoğurma kabına aldığınız kıymaya ekleyin.

Baharatları da ekleyerek 5-6 dakika kadar yoğurun.

Patlıcanları süzün ve kurulayın.

Kıymadan parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak fırın kabına 1 parça patlıcan 1 adet köfte şeklinde dizin.

Domates ve biberi dizdiğiniz köfte ve patlıcanın üstüne koyun.

Sosu için domatesi rendeleyin, salçayı ekleyin.

Sıcak su, sıvı yağ, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın ve patlıcanların üstüne gezidirin.

Fırın kabının üstüne yağlı kağıt kapatın, üstünü folyo ile hava almayacak şekilde kapatarak ve 200 derece önceden ısıttığınız fırında 15-20 dakika pişirin.

Sonra yemeğin üstünü açın, 10-15 dakika patlıcanlar ve köfteler kızarıncaya kadar pişirin ve servis yapın.