Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler sık sık takip ediliyor. Kıyasıya rekabet ve heyecanın yaşandığı programda her gün birbirinden farklı yemekler yapılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı Fatih Ürek'in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta 29 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUTFAKTA GÜNDEM GÜNGÖR OLDU!

Güngör, Çiğdem Hanımın puanlamasından sonra ortalığı ayağa kaldırıyor. Çiğdem Hanım, verdiği puan sonrası kendisini sert eleştiren Güngör'ü aynı sertlikte uyarıyor. Güngör'ün program başında roman havası oynaması gelinler ve kaynanalar arasında eleştiriliyor. Özellikle Reyhan Hanım, Güngör'e yarışmada olduğunu hatırlatacak ders verme eylemine geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 29 Nisan günün birincisi henüz belli olmadı. Fatih Ürek günün birincisini açıklayınca haberimize eklenecektir.