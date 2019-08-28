Gelinim Mutfakta 28 Ağustos birincisi belli oldu! İşte Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta 28 Ağustos birincisi ve puan durumu arama motorunda aranıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Haftaiçi her gün 12.15'te Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan programın bu bölümü de yine heyecanlı. Kanal D'nin sevilen yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta izleyicileri merak içerisinde 28 Ağustos 2019 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Gelinim Mutfakta 28 Ağustos birincisi ve puan durumu belli oldu. Günün en düşük puanını alan ve hafta ortasını sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Ezgi olarak açıklandı.Ezgi'nin ardından günün en düşük ikinci puanını alan gelini 10 puanla Hülya oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 16 puanla Elif oldu. Hatice ise 15 puan alarak günü ikincilikle tamamlamış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 5 puanla Elif en düşük puanını aldı. İkinci en düşük puanı alan isim 6 puanla Hülya oldu.

Günün en yüksek puanını ve çeyrek altınını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Hatice 11 puanla ikinci oldu.

28 AĞUSTOS KREMALI ISPANAKLI BÖRAK TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlanan 338. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kremalı Ispanaklı Börek" tarifi!

KREMALI ISPANAKLI BÖREK

3 adet orta boy yufka

300 gr ayıklanmış ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Sosu için:

1 adet kutu krema (200ml)

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

YAPILIŞI:

Soğanı soyup yemeklik doğrayın.

Ispanakları 2-3 su kumu gidene kadar yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın ve üzerine soğanı ekleyin.

Soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara yıkayıp doğradığınız ıspanakları 2-3 seferde karıştırarak pişirin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema, yoğurt ve yumurtayı kasede tamamen karışıncaya kadar çırpın.

Yufkaları tezgâha serin ve yarısına sostan bolca sürüp sos sürmediğiniz kısmı üstüne katlayın.

Yufkanın geniş kısmına şerit halinde boydan boya ıspanaklı harçtan koyunve rulo şeklinde sarın.

Tüm ruloları sararak bir 3-4 cm aralıklarla yağlanmış tepsiye dizin.

Kalan kremalı harça 1 yumurta daha kırın ve çırpın.

Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu fırça yardımıyla sürün.

Son olarak üzerlerine susam serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.