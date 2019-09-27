Gelinim Mutfakta 27 Eylül haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 27 Eylül haftanın birincisi kim? sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından merak ediyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan fenomen yarışmada gelinler bugün de haftanın lideri olabilmek için mücadele edecek. Haftanın finaline saatler kala diğer yarışmacılarla arasındaki puanı dengeleyecek olan yarışmacı önemli bir avantajı ele geçirecek. Gelinim Mutfakta 27 Eylül haftanın birincisi kim, yarışmaya kim veda edecek? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 27 EYLÜL HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 27 Eylül haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GELİNİM MUTFAKTA 26 EYLÜL BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alarak 26 Eylül'ü sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Pınar olarak açıklandı. 10 puanla Kıymet günü sondan ikinci sırada bitirdi.12'şer puan alan Dilek ve Elif arasında yapılan kura çekimi sonrasında Elif günün lideri oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 25 Eylül günün en düşük puanını alan kişiler 10 puanla Kıymet ve Pınar oldu. En yüksek puanı alan gelin 16 puanla Elif oldu. Dilek 12 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Elif, günün en yüksek puanını alan gelini 14 puanla Kıymet oldu. Dilek ve Pınar eşit puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Pınar oldu. Pınar'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 12 puanla Elif olarak açıklandı.

24 Eylül'de en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Kıymet oldu. Dilek ise 14 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.