Gelinim Mutfakta 26 Eylül birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde

Gelinim Mutfakta 26 Eylül birincisi kim? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yemek yapıyor, gün sonunda kayınvalideler puanlarını veriyo ve bir gelin çeyrek altının sahibi oluyo.Dün günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını alan gelin ise 16 puanla Elif oldu.Gelinim Mutfakta 26 Eylül birincisi kim? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 26 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 26 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 25 Eylül günün en düşük puanını alan kişiler 10 puanla Kıymet ve Pınar oldu. En yüksek puanı alan gelin 16 puanla Elif oldu. Dilek 12 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Elif, günün en yüksek puanını alan gelini 14 puanla Kıymet oldu. Dilek ve Pınar eşit puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Pınar oldu. Pınar'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 12 puanla Elif olarak açıklandı.

24 Eylül'de en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Kıymet oldu. Dilek ise 14 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

Gelinim Mutfakta programının 26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanan 359. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Dereotlu Poğaça" tarifi!

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağından biraz az sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı sirke

Aldığı kadar un (ele yapışmayacak bir hamur elde edilecek)

12 dal Dereotu

100 gr Beyaz peynir

Üzeri için ;

1 yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı susam

YAPILIŞI:

Yumurta, sıvı yağ, yoğurt bir kaba alınarak karıştırılır.

Üzerine un ve kabartma tozu eklenerek ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğrulur.

Daha sonra kıyılan dereotları eklenir.

İçime bir miktar beyaz peynir konularak yuvarlak poğaça şekli verilip şekillenir.

Üzerine yumurta sarısı sürülüp susam eklenerek 170 -180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.