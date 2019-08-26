Gelinim Mutfakta 26 Ağustos birincisi kim? Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos birincisi kim, Gülcan neden ayrıldı? sorusu araştırılıyor. Rekabetin ikinci sezonda da dorukta olduğu program Gelinim Mutfakta'da ilk eleme heyecanı geçen hafta yaşandı. Gelinim Mutfakta'nın 23 Ağustos 2019'da yayınlanan 335. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya çiftleri "gazoz tatlısı" ile yarıştı. Bu hafta Gelinim Mutfakta neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 26 Ağustos birincisi kim? merak edilemye başladı. Gelinim Mutfakta 26 Ağustos birincisi kim, Gülcan neden ayrıldı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAK KİM ELENDİ, GÜLCAN NEDEN AYRILDI?

Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haftalık değerlendirmeler sonunda 65 puan toplayan Hatice, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Hülya ve Gülcan kaldı. Kayınvalidelerden 42 puan alan Hülya elendi, ancak bu anlarda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Besime ve Gülcan Ekici, yarışmadan kendi istekleriyle ayrıldılar. Besime Hanım ise annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldı. Bu nedenle Hülya ve Zeynep Bütün çiftleri yarışmada kalmaya devam edecek.