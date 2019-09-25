Gelinim Mutfakta 25 Eylül kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu

Gelinim Mutfakta 25 Eylül kim birinci oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Yarışmada gün sonun en iyi puanları alan gelin çeyrek altını alıren, haftanın birinci 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Kanal D’nin ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında dün en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Kıymet oldu. Gelinim Mutfakta 25 Eylül kim birinci oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 25 Eylül kim birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak takip edebilirsiniz..

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Elif, günün en yüksek puanını alan gelini 14 puanla Kıymet oldu. Dilek ve Pınar eşit puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Pınar oldu. Pınar'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 12 puanla Elif olarak açıklandı.

24 Eylül'de en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Kıymet oldu. Dilek ise 14 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 24 Eylül 2019 Salı günü yayınlanan 357. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kabak Beğendili Tavuk Sote" tarifi!

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK SOTE

Tavuk Sote İçin:

500 gr kuşbaşı tavuk eti

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 adet çarliston biber

1 adet kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça (domates biber karışık)

1 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beğendi için:

3 adet orta boy kabak (600 gr civarı)

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı taze kaşar peyniri rendesi

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayın.

Biberileri boyuna 2 parçaya bölün, çekirdeklerini çıkarttıktan sonra yemeklik doğrayın.

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada kızdırın, soğanı ve sarımsağı ilave ederek 1 dakika kadar kavurun.

İçine tavukları ilave edin ve 2 dakika kadar soteleyin.

Tavuklara salçayı ilave ederek 1 dakika kadar soteleyin ve biberleri ekleyin.

Biberlerle birlikte 1-2 dakika daha soteledikten sonra sıcak suyu, tuzunu ve biberini ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak 7-8 dakika kadar pişirin.

Pişen tavukların kapağını açın suyunu çekinceye kadar orta ateşte pişirerek ocaktan alın.

Beğendi için rendelediğiniz kabakları 1 yemek kaşığı yağ ile birlikte ocağa alın.

Suyunu salıp çekinceye kadar soteleyerek pişirin ve bir kaseye aktarın.

Tavayı kağıt havlu ile silerek tereyağını tavaya alın.

Üzerine unu ilave ederek kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Sütünü ilave ederken sürekli çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Koyulaşan beşamel sosa kabakları ve kaşar peyniri rendesini ilave ederek kaşar eriyince kadar karıştırın.

Damak tazınıza göre tuz ve karabiber ekleyerek ocaktan alın.

Kabak beğendiyi tabaklara paylaştırın.

Üzerine tavuk soteyi paylaştırarak ocaktan alın.