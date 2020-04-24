Gelinim Mutfakta 24 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da yaşanan son durum gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programında haftanın en yüksek puanına alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği almaya hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek'in sunumuyla izleyici ile buluşana gündüz kuşağı yarışma programında gelin ve kayınvalideler beraber yarışıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ve daha fazlası için detaylar haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi Elif oldu. Gelin Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün Hanım yarışmaya veda ettiler.

HAFTANIN FİNALİNDE ÇİĞDEM HANIM SİNİRLENİYOR

Çiğdem Hanım, öğüt verdiği gelini Elif'in kendisini dinlememesinden dolayı sinirleniyor. Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Bu durum diğer kaynanaların dikkatini çekiyor ve bu olayı Çiğdem Hanıma karşı koz olarak kullanıyorlar.