Gelinim Mutfakta 24 Haziran birincisi belli oldu! Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran birincisi açıklandı. Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması her gün çeyrek altın dağıtıyor. Hafta birincisine de 5 bilezik kazandırıyor. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı ve her hafta bir yarışmacı 5 altın bileziğin sahibini bulduğu Gelinim Mutfakta yarışması bu hafta da dopdolu. Gelinim Mutfakta 24 Haziran birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran birincisi henüz belli oldu. Gelinim Mutfakta ilk gününde günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif ve Hatice olurken , günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 14 puanla Gülcan oldu. Hülya ise 13 puan alarak yarışmaya güzel başladı.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN YOK?



Gelinim Mutfakta'da bugün gelin Ezgi ve kayınvalide Reyhan'ın programda olmaması dikkat çekti. Ekranların sevilen yarışmacısı Ezgi, yarışmaya görüntülü bağlandı ve neden yarışmada olmadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi. Oğlunun havale geçirdiğini söyleyen Ezgi, oğlunun her şeyden kıymetli olduğunu ve bu nedenle bir süre yarışmada yer alamayacaklarını söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA 21 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Sevinç ve Hatice oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin, 45 puanla Sevinç oldu. Sevinç Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 66 puanla Ezgi oldu.