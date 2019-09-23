Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi neden gitti?

Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'nın geçen hafta yayınlanan haftanın finalinde “mısır unu tatlısı” ile yarıştılar. Bir isim haftaya veda etti. Rekabetin zirvede olduğu Gelinim Mutfakta'da gerilim dolu dakikalar yaşandı. Yeni haftada Gelinim Mutfakta'yaPınar ve kaynanası Emine kaltıldı. Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi kim, puan durumu nasıl? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 23 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Hilal ve Dilek oldu. Haftanın en düşük puanını alan veda edecek olan gelini 41 puanla Hilal oldu. Haftanın en yüksek puanını ve 5 altın bileziği alan gelini 66 puanla Elif oldu. Kıymet 60 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN GİTTİ?

Geçen haftanın en düşük puanını alarak veda eden gelin 38 puanla Ezgi oldu. Bu nedenle Ezgi ve Reyhan yarışmaya veda etti.

MAKARNALI DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan 356. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Makarnalı Domates Dolması" tarifi!

MAKARNALI DOMATES DOLMASI

Çeyrek paket haşlanmış makarna

8-10 adet orta boy domates

100 gr salam

100 gr eski kaşar

5-6 yaprak taze fesleğen

2 çay kaşığı tuz

5 yemek kaşığı Zeytinyağı

YAPILIŞI:

Haşlanmış makarnayı derin bir kaseye alın.

Domatesleri yıkayın, tepelerinden kapak keserek içlerini kaşık yardımıyla boşaltın.

Salamları ve fesleğenleri ince ince kıyın.

Kaşar peynirini rendeleyin.

Salam, kaşar peyniri ve fesleğeni makarnanın içine ekleyin.

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek iyice karıştırın.

Hazırladığınız makarna harcını kaşık yardımıyla domateslerin içine doldurun ve fırın kabına alın.

200 derece önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

taze fesleğenlerle servis yapın.