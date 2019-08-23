Gelinim Mutfakta 23 Ağustos haftanın birincisi kim oldu? İşte gelinim mutfakta kazananı ve eleneni

Gelinim Mutfakta 23 Ağustos haftanın birincisi kim oldu? sorusu programın sevenleri tarafından merak edilmeye başladı. Yeni sezonun ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanan yarışmanın son bölümünde birinci olan kişi bilezikleri toplayacak. Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta bugün de dopdolu. Gelinlerin yarıştığı, kayın validelerin puan verdiği Gelinim Mutfakta'da her hafta günün birincisi çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi ise büyük ödülün sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 23 Ağustos haftanın birincisi kim oldu? diye merak edenler için gelinim mutfakta kazananı ve eleneni haberimizde yer alıyor..

GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS HAFTANIN BİRİNCİSİ VE ELENENİ KİM

Gelinim Mutfakta 23 Ağustos haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU HAFTALIK

GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS BİRİNCİSİ

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Hatice oldu. Hülya 12 puanla ikinci sırayı aldı. Günün en düşük puanını 9 puanla Gülcan, en düşük puanını alan ikinci gelin 10 puanla Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos birincisi belli oldu. En yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Ezgi oldu. Hatice 14 puanla ikinci sırayı aldı.7 puanla en düşük puanını alan Gülcan, en düşük puanı alan ikinci gelin 8 puanla Hülya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS BİRİNCİSİ

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin 17 puanla Ezgi oldu. Hatice ve Gülcan 9 puanla ikinciliği paylaştı. Günün en düşük puanını ise 6 puanla Hülya aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 22 Ağustos birincisi ve puan durumu belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını 6 puanla Ezgi aldı, ancak 2 puan eksik uygulandı ve puanı 4'e düştü. İkinci düşük puanı 8 puanla Hülya aldı. 17 puanla en yüksek puanı ve çeyrek altını Gülcan aldı. Hatice 13 puanla ikinciliği korudu.