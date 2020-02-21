Gelinim Mutfakta 21 Şubat kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim birinci oldu? soruları araştırılıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışmaya sevilen isimler geri döndü. En iyiler arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Reyhan&Ezgi, Çiğdem&Elif, Nurten&Özlem ve Ayten&Özüm çiftleri arasından hangisinin birinci, hangisinin sonuncu olacağı merak konusu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Elenen ve birinci olan isimler açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

17 Şubat’ta En düşük puanını alan gelini 9 puanla Elif oldu. Günün 2. en düşük puanını 11 puanla Özüm aldı. Günün en düşün puanını alan 3. gelini 13 puanla Ezgi, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Özlem oldu.

18 Şubat’ta günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Özlem oldu. Diğer gelinler ise 11 puan alarak eşit duruma geldiler.

19 Şubat’ta günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Özlem olarak açıklandı. Özlem'in ardından en düşük puanı alan ikinci gelinse 10 puanla Özüm oldu.17 puan elde eden ve çeyrek altının sahibi olan gelinse Ezgi olarak duyuruldu. Elif'se 14 puanla ikinci oldu.