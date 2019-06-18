Gelinim Mutfakta 18 Haziran birincisi kim oldu? Son puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu ve 18 Haziran gün birincisi sevilen yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinlerin arasında zaman zaman gerilim dolu dakikalar da yaşanıyor. Haftaiçi her gün 12.45'te Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan programın bu bölümü de yine dopdolu. Dün yayınlanan bölümde günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Sevinç oldu. Sevinç'in ardından en düşük puanı alan ikinci gelini 9 puanla Ezgi olarak açıklandı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Gülcan oldu.Hatice ise 13 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 18 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 18 Haziran birinci henüz açıklanmadı. Günün birincisi ve puan durumu açıklandığında sitemizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 HAZİRAN

Hafta içi her gün Kanal D izleyicisiyle buluşan programda bugün kaynanalar yemekleri tattıktan sonra puanları verdi ve çeyrek altının sahibini belirledi. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Sevinç oldu. Sevinç'in ardından en düşük puanı alan ikinci gelini 9 puanla Ezgi olarak açıklandı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Gülcan oldu.Hatice ise 13 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

Gelinim Mutfakta programının 17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlanan 321. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Nohutlu Bulgurlu Sulu Köfte" tarifi şu şekilde:

NOHUTLU BULGURLU SULU KÖFTE

250 g yağsız kıyma

150 g ince bulgur

1 adet soğan (İnce kıyılmış)

Yarım demet maydanoz (İnce doğranmış)

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Bulguru yıkayıp süzün ve bir yoğurma kabına alın.

Kıymayı, soğanı, maydanozu, tuzu ve karabiberi ilave edip iyice yoğurun.

Köfte hamurundan fındık küçüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yarım litre suyun içine domates salçasını ve zerdeçalı ekleyin.

Kaynayınca tuzu ve tereyağını ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Haşlanmış nohut ve köfteleri salçalı-tereyağlı suyun içinde 10 dakika pişirin.