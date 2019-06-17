Dönem dönem gergin dakikaların yaşandığı ve her hafta bir yarışmacı 5 altın bileziğin sahibini bulduğu Gelinim Mutfakta yarışması bu hafta da rengarenk. İzleyiciler "Gelinim Mutfakta 17 Haziran birincisi kim oldu? 17 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu nedir?" diye araştırmaya başladı. Sevilen gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugün kıyasıya rekabete sahne olacak. Haftaiçinde en düşük puanları toplayan gelin adayı ise haftanın son günü yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta 17 Mayıs’ta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı ve puan durumları haberimizde yer alıyor...

GELİNİM MUTFAKTA 17 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?

17 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından Gelinim Mutfakta 14 Haziran birincisi belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 68 puanla Hatice oldu.

Günün en düşük puanını alan ve sonuncu olarak tamamlayan yarışmacı iki gelini Ezgi ve Vahide oldu. Toplanan puanlar sonucunda haftanın en düşük puanını alan gelini 46 puanla Vahide oldu. Vahide ve kayınvalidesi Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

Gelinim Mutfakta 14 Haziran Kuruyemişli Armut Tatlılı

Gelinim Mutfakta programının 14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlanan 320. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kuruyemişli Armut Tatlılısı" tarifi aşağıda yer alıyor:

KURUYEMİŞLİ ARMUT TATLISI

3 armut

1 çay bardağı esmer toz şeker

150 gr yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı pirinç Antep fıstığı

1 çay bardağı kavrulmuş file badem

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık

Yarım çay bardağı su

Üzeri için

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yarım su bardağı süzme yoğurt

Hazır karamel sos

Yapılışı:

Armutların kabuklarını soyup küp doğrayın ve geniş bir tavaya alın.

Esmer toz şeker, tereyağı, kuruyemişler ve suyu ilave edin.

Armutlar suyu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin.

Armutları servis kaplarına paylaştırın üzerine pudra şekeri ile birlikte çırptığınız süzme yoğurdu ilave edin.

Yoğurdun üzerine karamel sos gezdirip servis yapın.