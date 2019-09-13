Gelinim Mutfakta 13 Eylül haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 13 Eylül haftanın birincisi kim? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı 1 çeyrek altının sahibi olurken, bir hafta boyunca en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Kayınvalidelerin gelinlere puan verdikleri Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kimin eleneceği merak konusu.Gelinim Mutfakta 13 Eylül haftanın birincisi kim? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 13 Eylül haftanın birincisi kim? merak ediliyor. Gelinlerden Elif, Hatice, Ezgi ve Hilal bütün hafta boyunca verilen yemekleri kusursuz bir şekilde yapmaya çalıştı. Hangi gelinin birinci olacağı bugün belli olacak. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.





GELİNİM MUTFAKTA 12 EYLÜL PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Ezgi oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 14 puanla Elif oldu. Hilal ve Hatice 12 puan aldı. Hilal kural ihlali yaptığı için 2 puanı kesildi.

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL PUAN DURUMU

11 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Hilal oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci isim 9 puanla Ezgi oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 20 puanla Hatice oldu. Elif 10 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL PUAN DURUMU

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise 16 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 8 puanla Ezgi aldı.

PATLICANLI KİŞ NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta programının 12 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanan 349. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Patlıcan Kiş" tarifi!

Hamuru için Malzemeler

3,5 su bardağı

200 gr. tereyağı – soğuk

2 adet yumurta

2 çay kaşığı Tuz

1 – 2 yemek kaşığı su

İçi için Malzemeler

3 adet bostan patlıcan ( közlenecek)

2 yemek kaşığı krem peynir

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı muskat rendesi

8 adet kuru domates

8 – 10 adet siyah zeytin

2 – 3 dal taze kekik

Üzeri için: 1 avuç ekmek kırıntısı

YAPILIŞI:

Kiş hamuru için önce un, tereyağı, yumurta ve tuzu parçalayıcının haznesine alın ve hamur haline gelene kadar yoğurun…

Kiş hamurunu koyacağınız kalıba yerleştirin…

Çatal yardımı ile hamurun tabanına delikler açın.

Kiş kalıbınıza göre kestiğiniz yağlı kağıtla kaplayın ve üzerlerine ağırlık olması için baklagil koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 dakika kör pişirme yapın.

Daha sonra ağırlıkları ve yağlı kağıdı alıp kişleri yeniden fırına verin ve 8 – 10 dakika daha pişirin.

İç Harç için;

Patlıcanlarınızı közleyin.

Ardından kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın.

İçerisine krem peynir, ½ su bardağı süt, yumurta ve muskat rendesini ekleyip, bir çırpma teliyle karıştırın.

Kuru domates ve siyah zeytini küçük küp olacak şekilde doğrayın.

Patlıcanlı karışımın içerisine alın, üzerine taze kekik ekleyin ve karıştırın.

Kalan ½ su bardağı sütü de karışıma çırparak ekleyin.

Birleştirmek için;

Fırından çıkan kişlerinizin içerisine iç harç doldurun.

Üzerlerine panko serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.