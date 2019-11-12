12 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu! Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde

Gelinim Mutfakta 12 Kasım birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta programına yeni haftada gelin Naciye ve kaynanası Hanım katıldı. Naciye’yi yetersiz bulan kaynana Hanım, diğer gelinlere ve kaynanalara da derinden bir oh çektirdi. Dün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Elif oldu. Peki Gelinim Mutfakta 12 Kasım birincisi kim oldu? merak ediliyor. İşte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Günün en düşük puanını 8 Naciye oldu. İkinci en düşük puanı alan gelin ise Duyu oldu.

Günü en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 15 puanla Melike oldu. Elif 14 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan yarışmacısı 8 puanla Melike olarak açıklandı.

Melike'nin ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Duygu olarak belirlendi.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puanla Elif oldu. Naciye ise 11 puanla günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?



En düşük alan iki gelini Dilan ve Melike oldu. Haftanın en düşük puanını alıp veda edecek olan gelini 49 puanla Dilan oldu.

Haftanın en yüksek puanını ve 5 altın bileziğin sahibi gelin 59 puanla Duygu oldu. Elif 54 puanda kaldı.