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Geçmişten Gelen filmi konusu ne? Geçmişten Gelen oyuncuları kim?

Geçmişten Gelen filmi konusu ne" Geçmişten Gelen oyuncuları kim"

Geçmişten Gelen filmi konusu ne oyuncuları araştırılıyor. Her gün yeni filmlerin yayınlandığı yaz günlerinde bu akşam Geçmişten Gelen filmi Show TV ekranlarında yayınlanacak. İşte detaylar

Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak Geçmişten Gelen filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dizilerin tatile girmesi ile beraber yaz aylarında filmler ön plana çıkmaya başladı. Bu akşam da Show Tv’de Geçmişten Gelen filmi yayınlanacak. Evli bir çiftin başına gelen talihsiz olayları anlatan film, izleyenlerine dram ve gerilim dolu anlar yaşatacak.

GEÇMİŞTEN GELEN KONUSU

Simon ve Robyn yeni evli, genç bir çifttir. Hayatları tam da planladıkları gibi giderken, Simon'ın bir lise arkadaşıyla karşılaşması tüm yaşamlarını alt üst edecektir. Simon, Gordo'yu ilk başta tanımaz ama bir dizi beklenmedik karşılaşma ve kaynağı belirsiz hediye, geçmişten gelen korkunç bir sırrı da açığa çıkartacaktır. 20 sene önce Simon ve Gordo arasında gerçekleşen olayın rahatsız edici, gerçek yüzünü öğrenince Robyn hayata dair sorgulamalara da girecektir. Senaristliği ve yönetmenliği Joel Edgerton'a ait olan fimin başrollerinde Edgerton'ın yanı sıra Jason Bateman ve Rebecca Hall de yer alıyor.

GEÇMİŞTEN GELEN OYUNCULARI

Jason Bateman Rolü : Simon

Rebecca Hall Rolü : Robyn

Joel Edgerton Rolü : Gordo

Allison Tolman Rolü : Lucy

Tim Griffin Rolü : Kevin

Busy Philipps Rolü : Duffy

Beau Knapp Rolü : Detective Walker

Wendell Pierce Rolü : Detective Mills

 

 

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