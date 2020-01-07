Geçmiş Olsun filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor! Geçmiş Olsun filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Geçmiş Olsun filmi 7 Ocak Salı günü Fox Tv ekranlarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncuları arasında Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz ve Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor. Hasan Doğan yönetmenliğindeki film izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Filmde sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adam elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. İşte Geçmiş Olsun filmi konusu ve oyuncuları

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ KONUSU NE?

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba’nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık’ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba’ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba’ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet’in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

GEÇMİŞ OLSUN OYUNCULARI

Geçmiş Olsun filmi oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Ali Rıza Tanyeli, Sinan Bengier ve Suzan Aksoy yer alıyor.