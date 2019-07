Yönetmenliğini Lee Daniels’in üstlendiği gerilim dolu Gazeteci Çocuk filmi 12 Nisan 2013 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde yakışıklı oyuncu Zac Efron ve Matthew McConaughey yer alıyor. Üniversite’den atılmış bir gencin babasının yanında gazeteci olarak işe başlaması ve daha sonrasında yaşadığı olayları anlatan film izleyenlerine gerilim ve heyecan dolu anlar yaşatacak. Gazeteci Çocuk filmi bu akşam saat 23:45’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Peki, Gazeteci Çocuk filmi konusu nedir? Gazeteci Çocuk filmi oyuncuları kimler?

GAZETECİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU

1969’da ve Jack Jansen üniversiteden atılmış halde Florida’daki ailesinin yaşadığı Lately kasabasına geri döner. Babası kasabanın yerel gazetesi The Moat County Times’ın sahibidir. Bu arada The Miami Time'ın muhabiri abisi Ward, Hillary Van Wetter davasını araştırmak üzere çıkagelir; yanında da iş arkadaşı Yardley Acheman vardır.

Charlotte Bless adlı güzel kadın, Hillary’nin yanlışlıkla hüküm giydiğine inanmaktatır ve onu temize çıkartması için The Miami Times muhabirlerinden medet umar. Ward ve Yardley ise meslek yaşamlarında yükselmeyi hedefleyerek Bless'in iddiasının peşinden giderler. Bu arada Jack evlerine sıklıkla gelip giden Bless'e kelimenin tam anlamıyla tutulmuştur. Fakat bu dörtlü beraber daha çok zaman geçirdikçe, davayla ilgili gerçekler de gittikçe kararmaya başlar...

Yönetmenliğini Lee Daniels'in üstlendiği filmin kadrosunda Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Zac Efron ve John Cusack gibi isimler yer alıyor.

GAZETECİ ÇOCUK OYUNCULARI

Zac Efron Rolü : Jack Jansen

Matthew McConaughey Rolü : Ward Jansen

Nicole Kidman Rolü : Charlotte Bless

John Cusack Rolü : Hillary Van Wetter

David Oyelowo Rolü : Yardley Acheman

Scott Glenn Rolü : W.W. Jansen

Ned Bellamy Rolü : Tyree van Wetter

Nealla Gordon Rolü : Ellen Guthrie