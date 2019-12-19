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  3. Meğer paltosu mesaj içeriyormuş! Tasarımcısı sırrını açıkladı

Meğer paltosu mesaj içeriyormuş! Tasarımcısı sırrını açıkladı

Meğer paltosu mesaj içeriyormuş! Tasarımcısı sırrını açıkladı

Fenomen dizi Game of Thrones’un kostüm tasarımcısı Michele, Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin giydiği beyaz paltonun ‘mesaj içerdiğini’ ifade etti.

Game of Thrones dizisi için tasarladığı kostümlerle Emmy ödülüne layık görülen tasarımcı Michele Clapton, dizi finaline damga vuran isimlerden Daenerys’in 8. sezon prömiyerindeki beyaz kürk paltosunun sırrını açıkladı.

TV Guide'a konuşan Clapton, paltonun Daenerys’in ‘Deli Kraliçe'ye dönüşeceğine dair büyük bir ipucu olduğunu söyledi.

Clapton bu kostümle Daenerys’in saflığını, soğukluğunu ve Ak Gezenler'le benzerliğine dikkat çekmek istediğini vurguladı.

Clapton, "Öncelikle, bir ejderhayla Kuzey'e gidecekse üşümemesi gerektiği fikri gündeme gelmişti. Dany'nin ilk defa kendini hiç düşünmeden bir şey yaptığına karar verdim. Çünkü genelde kendi kazancı için hareket ediyordu ve bu sefer aslında aşkı için harekete geçiyordu” dedi.

Tasarımcı, şöyle devam etti, “Bu yüzden bu kostümü geliştirirken kendini neredeyse bir kurtarıcı, bir melek olarak gördüğü fikrini sevdim. Ve böylece ejderhasıyla oraya ulaştığında ve alçaldığında bir çeşit merhamet meleği gibiydi. Bence akıl sağlığının o zamanki durumu ve kendini nasıl gördüğü hakkında çok şey söylüyordu.”

Michele Clapton’ın bu ifadeleri, ‘ejderhaların kraliçesinin’ gerçek kişiliğinin ortaya çıktığı ve akıl sağlığını kaybettiği anların yaşanacağının sürpriz olmadığını ortaya koydu.

(Sputnik)


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