Game of Thrones'un finali eleştiri yağmuruna tutuldu

Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin Warner Media şirketine ait olan HBO'nun önde gelen yapımlarından biri olan Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayımlanıyordu.

Finaliyle de televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un son bölümünü sadece ABD'de 19 milyon kişi canlı olarak izlerken İngiltere'de gece saat 2'de uyanıp dizinin finalini izleyen yaklaşık 4 milyon kişi vardı.

Türkiye'de de çok popüler olan dizinin son sezonu aynı zamanda en pahalı sezonlarından biriydi.

Amerikan dergisi Variety'ye göre son sezonun her bir bölümü en az 15 milyon dolara çekildi.

Ancak son sezonu aynı zamanda dizinin en çok eleştirilen sezonlarından biri de oldu.

Dizinin yapımcıları ve yazarları olan David Benioff ile D.B. Weiss, son sezon başladığından beri eleştiri oklarının hedefindeydi.

İnternette oluşturulan online kampanyada yaklaşık 1,5 milyon kişi dizinin yeniden çekilmesi için oy kullanırken YouTube'da bu son sezonun neden diziye ihanet ettiğini anlatan çok sayıda video çekildi, yüzlerce makale kaleme alındı, internette dizinin finaliyle dalga geçen çok sayıda görsel üretildi.

Peki Game of Thrones gerçekten de televizyon tarihinde son sezonu en çok nefret edilen yapım haline mi dönüştü?

ABD merkezli spor ve pop kültürü sitesi olan Ringer'ın 1.600 diziyi göz önüne alarak yaptığı hesaplamalara göre bu sorunun cevabı evet.

HBO'nun da ilk yatırımcıları arasında yer alan Ringer internet sitesi, Game of Thrones'un her bölümünden sonra internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında özel yayımlar yapıyordu.

Diziyi yakından takip eden ve Vox'un da yatırımcıları arasında olan Ringer, hayalkırıklığına uğrayan dizi hayranlarını destekler nitelikte bulgulara ulaştı.

Son sezon neden beğenilmedi?

Peki dizinin son sezonun bu kadar eleştiri almasının temel nedeni ne?

Bu konuda muhtelif görüşler var.

Ancak en çok öne çıkan eleştiri, dizide yer alan karakterlerin gelişimine, hikayedeki rolüne, yolculuğuna ve içsel dönüşümüne önceki sezonlar kadar önem atfedilmemesi.

Dizinin yapımcıları ve yazarları olan David Benioff ile D.B. Weiss'e, Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitabının yazarı George R.R. Martin'in Yüzüklerin Efendisi kitabına cevaben yarattığı fantezi dünyasına, son iki sezondur sadık kalınmadığı eleştirisi yöneltiliyor.

Son sezonda dizinin karakterlerinin vardığı yerin inandırıcılığının verilemediği dizinin analistleri tarafından en çok dile getirilen eleştiri.

Özellikle dördüncü sezon itibariyle dizinin senaryosunun kitaptan kopmasının karakterlerin gelişimine ve Game of Thrones evrenine gerekli özenin gösterilmemesine yol açtığı belirtiliyor.

George R.R. Martin'in ve HBO'nun dizinin 10 sezon olmasını istemesine rağmen, David Benioff ile D.B. Weiss'in diziyi son sezonu altı bölümden oluşan sekiz sezonda bitirmesinde, Star Wars'un yeni üçlemesinin yapımcılığını üstlenmelerinin payı olduğu da dile getiriliyor.

Ancak Game of Thrones'un önceki bölümleriyle çıtayı çok yükselttiği ve son sezonda tahta kim oturursa otursun hayranlarının hiçbir şekilde memnun kalmayacağını dile getiren çok sayıda kişi de var.

Son sezona yöneltilen eleştirilere rağmen Game of Thrones'un kültür sanat tarihine; sinematografisi, geliştirdiği karakterleri, klişelerini ve geleneksel yönlerini yıktığı fantezi edebiyatının en büyük televizyon uyarlaması olarak geçtiği de bir gerçek.

Bunda George R.R. Martin'in kitap serisinin son iki cildini halen bitirememiş olmasının da etkisi olduğu yorumu yapılıyor.