Game Of Thrones'taki hata çok konuşulmuştu... Bardak bakın kimin çıktı

Game of Thrones'un son sezonunda tartışma konusu olan Starbucks bardağıyla ilgili olarak dizide Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke'tan açıklama geldi.

Dizide görülen kahve bardağı ile ilgili Sophie Turner ve Kit Harington suçlanmıştı. Emilia Clarke, katıldığı Jimmy Fallon ile Tonight Show’da yaptığı açıklama ile kahve bardağının arkasında dizide Varys’i canlandırdan Conleth Hill’in olduğunu açıkladı.

Webtekno'nun aktardığına göre Emilia Clarke, Tonight Show’da, “İşte gerçek: Geçenlerde Emmy öncesi bir partideydik ve yanımda oturan, Varys'ı oynayan Conleth beni kenara çekti ve 'Emilia sana bir şey söylemeliyim. Kahve bardağı benimdi' dedi. Conleth’in kahve bardağı. Öyle söyledi” dedi.

Conleth Hill’in neden bu kadar zaman sonra bu olayın sorumluluğu aldığı konusunda Emilia Clarke, Hill’in kendisine ”Sanırım bir şey söylemek istemedim. Çünkü olay çok fazla seninle ilgili gibi görünüyordu” dediğini aktardı.