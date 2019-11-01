Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7314
  • 6,3999
  • 278.093
  • 98679.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Game Of Thrones'taki hata çok konuşulmuştu... Bardak bakın kimin çıktı

Game Of Thrones'taki hata çok konuşulmuştu... Bardak bakın kimin çıktı

Game Of Thrones'taki hata çok konuşulmuştu... Bardak bakın kimin çıktı

Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, tartışma konusu olan Starbucks bardağıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Game of Thrones'un son sezonunda tartışma konusu olan Starbucks bardağıyla ilgili olarak dizide Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke'tan açıklama geldi.

Dizide görülen kahve bardağı ile ilgili Sophie Turner ve Kit Harington suçlanmıştı. Emilia Clarke, katıldığı Jimmy Fallon ile Tonight Show’da yaptığı açıklama ile kahve bardağının arkasında dizide Varys’i canlandırdan Conleth Hill’in olduğunu açıkladı.

Webtekno'nun aktardığına göre Emilia Clarke, Tonight Show’da, “İşte gerçek: Geçenlerde Emmy öncesi bir partideydik ve yanımda oturan, Varys'ı oynayan Conleth beni kenara çekti ve 'Emilia sana bir şey söylemeliyim. Kahve bardağı benimdi' dedi. Conleth’in kahve bardağı. Öyle söyledi” dedi.

Conleth Hill’in neden bu kadar zaman sonra bu olayın sorumluluğu aldığı konusunda Emilia Clarke, Hill’in kendisine ”Sanırım bir şey söylemek istemedim. Çünkü olay çok fazla seninle ilgili gibi görünüyordu” dediğini aktardı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
Ozan Güven'in panik gecesi! Sabaha karşı böyle yakalandı...
Murat ve Aslı'nın tek şansı evlilik!
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Tuba Büyüküstün gözyaşlarına hakim olamadı
<p>Suriye´nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK´lı teröristler arasındaki çatışm

YPG/PKK´lı Teröristler Kuyulara Doldurduğu Petrolü Yaktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni düzenleme yolda! Emeklinin maaş hesabı değişiyor

Muhteşem fotoğraflar çekmek için ufak numaralar...