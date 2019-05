Game of Thrones'daki Starbucks bardağının dışında filmlerde ne gibi hatalar yapıldı?

Dizinin Pazar günü yayınlanan son bölümünde bir Starbucks bardağı da beliriverdi.

HBO kanalı kısa sürede bunun komik yanını ortaya çıkarıp, sosyal medyada bir iki espri yapsa da, Amerikan kahve zinciri yanlışlıkla ürün yerleştirilmesinin keyfini sürdü.

Bu, sinema ve televizyon tarihindeki kaza ve dikkatsizliklere bir yenisini ekledi.

İşte bunlardan birkaçı...

DEVRİM ÖNCESİ FRANSA'DA CONVERSE AYAKKABILAR

Sofia Coppola'nın Marie Antoinette (2006) filmi, lüks ve aşırılıklarıyla bilinen bu kötü şöhretli Fransız kraliçesinin 1793'te giyotinde sona eren hayatının tamamen geleneksel bir yorumu değildi.

Filmin müziğinin kesinlikle Versay'daki dönemin olaylarıyla ilgisi yoktu. New Order ve Gang Four gibi yeni dalga ve post-punk gruplarının şarkılarının yanı sıra The Strokes gibi 21'inci yüzyıl rock grupları da yer aldı.

Kirsten Dunst tarafından oynanan Marie Antoinette alışveriş yaparken yan tarafta görülen mavi bir çift Converse, bunların üzerine tuz biber ekti.

Bununla ilgili oldukça fazla tartışma döndü, bazıları yönetmenin sahnede modern ayakkabılara özellikle yer verdiğini savundu.

Sosyal medyada bir kişi, "Eğer HBO, Game of Thrones'daki Starbucks bardağının metafor ya da öyle bir şey olduğunu falan iddia ederse, (Marie Antoinette'teki Converseler gibi) aklımı kaybedeceğim" dedi.