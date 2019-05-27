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  3. Game of Thrones final sahnesi 8 yıl önceki 1. sezon posterinde olduğunu ortaya çıkardı

Game of Thrones final sahnesi 8 yıl önceki 1. sezon posterinde olduğunu ortaya çıkardı

Game of Thrones final sahnesi 8 yıl önceki 1. sezon posterinde olduğunu ortaya çıkardı

Geçtiğimiz günlerde final sezonuyla ekran macerasını sonlandıran Game of Thrones, finaliyle hayal kırıklığı yaratmıştı. Dizinin hayranları final sahnesinin aslında 1. sezon posterinde olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı Game of Thrones hayranları Westeros'un hükümdarının ilk sezon için yapılan reklamda gösterildiğini fark etti.
Posterde Ned Stark (Sean Bean), Demir Taht'da oturuyor. Sağında ise bir kuzgun var. Pazar günü yayınlanan bölümde Bran Stark (Üç Gözlü Kuzgun) altı kraliyetin başına geliyor.
Posterde ''Ya kazanırsın ya da ölürsün.'' yazıyor.

Bran tahta oturdu ve Ned ise öldü. Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen'i (Emilia Clarke) öldürdükten sonra Bran, Demir Tahta oturmak konusunda babasının izinden gitmedi. Fakat hayranlar bunun bir tesadüf olmadığını umarak kuşun fotoğraftaki yerini sorgulamaya başladı.

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