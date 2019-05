Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanı! Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm izleme yolları

Game of Thrones’un 8. sezon 5. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Yılın en çok izlenen dizisi olan ve milyarlarca izleyiciye erişen Game of Thrones’un finali için geri sayım başladı. Son sezonu 6 bölümden oluşan Game of Thrones’un finalden önceki son bölümü 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece Türkiye saati ile 04.00’da yayınlanacak. Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GAME OF THRONES 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Game of Thrones’un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen 5. bölüm Türkiye saati ile 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece 04.00’da yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanında Tyrion’ı Ejderkaya’ında görüyoruz. Tyrion, uzaklara bakan Daenerys’a temkinli bir şekilde yaklaşıyor. Ardından Kings Landing’e bakan Cercei ekranlara geliyor. İntikamın öne çıkacağı bölümde çeşitli karakterleri görüyoruz. Euron Greyjoy’un gökyüzüne bakması ve ejderhanın sesini duyması ile fragman sona eriyor.

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Game Of Thrones 8. sezon 5. bölümü 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 13 Mayıs akşamı tekrardan ekranlara gelecek.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM TARİHLERİ

Game of Thrones’un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak.

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak.

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak.

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GİZLİ BİR ANLAŞMA YOK

Televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones’un son bölümünde yapılan bir hata haftaya damgasını vurdu. Hayali bir dünyada geçen Game of Thrones’un 8. Sezon 4. Bölümünde bir sahnede yer alan Starbucks bardağı dikkatli gözlerden kaçmadı.

Tabii böyle iddialı bir yapımda yapılan bu basit hata dedikoduları beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı diziyi yayımlayan HBO’yu, gizli reklam yapmakla suçlayarak eleştiri yağmuruna tuttu. Zaman zaman oyuncuların sette ellerinde Starbucks bardaklarıyla çekilmiş resimleri sosyal medyada paylaşmış olması bu dedikoduları güçlendirdi. HBO ise böyle bir gizli reklam anlaşmasının kesinlikle söz konusu olmadığı, oyuncular ve set çalışanlarına düzenli olarak servis edilen kahvelerden birinin gözden kaçtığını duyurdu.

1 MİLYON DOLAR ÖDEMELİYDİ

Hollywood yapımlarıyla reklam anlaşmaları yapan pazarlama firması Hollywood Branded’in CEO’su Stacy Jones konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede eğer bir ürün yerleştirme anlaşması yapılmış olsaydı Starbucks’ın HBO’ya 250 bin ila 1 milyon dolar arasında bir para ödeyeceğini ifade etti. Jones bunun yanında HBO’nun ürün yerleştirme anlaşmaları yapmadığını söyleyerek, şirketin açıklamasına bir anlamda destek vermiş oldu.