Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm ne zaman? Game Of Thrones nasıl ve nereden izlenir?

Game of Thrones’un 8. sezon 3. bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılan konuların arasında yer alıyor. Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi olan Game of Thrones, ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. Son sezonu ile beklentileri tavan yaptıran Game of Thrones’un övülen bölümüne de az bir süre kaldı. Dizi tarihinin en büyük savaşlarından birisinin olacağı söylenen bölüm 28 Nisan’ı 29 Nisan’a bağlayan gece yayınlanacak. Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm yayın tarihini ve nereden izlenebileceğini haberimizde bulabilirsiniz.

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Game Of Thrones 8. sezon 3. bölümü 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 29 Nisan akşamı tekrardan ekranlara gelecek.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM FRAGMANI

Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Game of Thrones’un 3. bölümünün fragmanı sizlerle

GOT 8. SEZON BÖLÜM BİLGİLERİ

Öte yandan, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak GOT 8. sezon bölüm ve süreleri de belli oldu;

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES ÜRÜNLERİ YOK SATIYOR!

GittiGidiyor'daki Game of Thrones ürünleri bu tarihler arasında en çok İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ye satıldı. Ürünleri en çok "25-30" yaş aralığındaki kullanıcılar alırken; kullanıcıların yüzde 65'inin erkeklerden, yüzde 35'inin ise kadınlardan oluştuğu görüldü. En fazla tercih edilen ürünler arasında tişörtler, objeler ve dekorasyon malzemeleri başı çekti.

"İLGİNİN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Game of Thrones'un tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de heyecanla beklendiğini belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Bu ilgi alışverişe de yansıyor. İzleyiciler, dizileri hayatlarının bir parçası haline getirerek yapımlarda yer alan karakterlere, repliklere ve kullanılan objelere yaşamlarında yer vermek istiyor. Game of Thrones da en çok izleyiciye sahip dizilerden biri. Dizinin ürünlerine olan ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

GAME OF THRONES'TAN KIRILMASI ZOR İZLENME REKORU!

Taht Oyunları'nın ilk sezonu 17 Nisan 2011'de, ikinci sezonu ise 1 Nisan 2012'de ABD'de HBO kanalında ilk gösterimini yaptı. Aynı gün veya daha sonraki haftalarda ya da aylarda, dizi diğer birkaç ülkede daha yayınlanmaya başladı. Dizi yalnızca HBO ve ona bağlı kanallarda bulunmaktadır; üçüncü şahıslara ait istem üzerinden video servislerinde ve çoğu ülkede bulunmamaktadır. Bu durum dizinin geniş çaplı bir korsan yayınının varlığına yol açıyordu.

Taht Oyunları'nın ilk sezonunda ilk pazar gecesi yayınlanması olduğu için ortalama 2.5 milyon izleyiciye sahipti ve tüm tekrarlar ile bölüm başına ortalama brüt 9.3 milyon izleyiciye sahipti. İkinci sezonda ise ortalama brüt 11.6 milyon izleyiciye sahipti. Üçüncü sezonda ise 14.2 milyon kişi izleyicisi Taht Oyunları'nı The Sopranos'tan sonra HBO dizilerinin en çok izlenen 2.dizisi yaptı. Dördüncü sezonda ise HBO ortalama brüt 18.4 milyon izleyici sahip olduğunu söyledi, daha sonra 18.6 milyon olarak düzeltti ve The Sopranos'un rekorunu geçmiştir.