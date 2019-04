Game Of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm fragmanı yayında! Game Of Thrones yeni bölüm ne zaman?

Game Of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Game Of Thrones 8. Sezon izleyicileri her bölümü büyük bir heyecanla takip ediliyor. GOT 3. Bölüm 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak. 3. Bölüm fragmanı yeni bölüme dair ipuçlarını barındırıyor. Fragman “Şu an yapabileceğimiz en kahramanca şey gerçeklerle yüzleşmek ” cümlesi ile fragman başlıyor. Herkesin dehşet içinde olduğu görülüyor. Jon, “Night King (Gece Kralı) geliyor.” diyor. Tüm askerlerin tek tek saldırmak için hazırlandığı gösteriliyor. Daenerys kendinden emin bir şekilde, “Ölüler geldiler bile!” diyor. Daha sonra Brienne sahnede görünüyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

GOT 3. Bölüm 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Fragman Sansa'nın “Şu an yapabileceğimiz en kahramanca şey gerçeklerle yüzleşmek ” cümlesi ile fragman başlıyor. Herkesin dehşet içinde olduğu görülüyor. Jon, “Night King (Gece Kralı) geliyor.” diyor.

Tüm askerlerin tek tek saldırmak için hazırlandığı gösteriliyor. Daenerys kendinden emin bir şekilde, “Ölüler geldiler bile!” diyor. Daha sonra Brienne sahnede görünüyor. Brienne, “Mevzileri koruyun!” diye var gücü ile bağırıyor. Yeni bölüm yine nefes keseceğe benziyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Game Of Thrones 8. Sezonu yayınlandı. Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar gecesi ekrana geldi. 2. bölüm 22 Nisan sabah 04.00'da yayınlanacak. Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 2. Bölümünde Daenerys, “Ben küçük bir çocukken ağabeyim bana bir masal anlatırdı. Babamızı öldüren adam hakkında O adama yapmak istediğimiz şeyler hakkında ” diyor ve ortam buz kesiyor. Daha sonra farklı bir sahnede Daenerys Sansa’ya, “Cersei’ye asla güvenmemeliydin.” Diyor. Sansa ona, “Sen de güvenmemeliydin.” yanıtını veriyor. İkili arasındaki gerginlik devam ediyor. Arya, “Ölüm. Pek çok yüzü hissettim. Bu yüzü görmek için sabırsızlanıyorum.” diyor. Jon’un ne kadar vakitleri olduğunu sorması üzerine yarın gün doğana kadar vakitleri olduğu yanıtı veriliyor.