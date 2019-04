Game Of Thrones 8. sezon nasıl izlenir? Game Of Thrones yeni bölüm tarihi!

Game Of Thrones'un ilk bölümü Avrupa'da 14 Nisan gecesi, Türkiye'de ise 15 Nisan sabah saatlerinde izleyicisi ile buluştu. İlk bölümün ardından izleyiciler Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan Game Of Thrones final sezonuyla izleyicisinin karşısında. Game Of Thrones'un 8. sezon 1. bölümü Türkiye'de 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'te yayınlandı. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamında izleyiciyle paylaşılacak. Game Of Thrones 8. sezon nasıl izlenir? Game Of Thrones 8. sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık...

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI!

Game Of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Game of Thrones'un 8. Sezon 2. bölümünün gelecek pazartesi sabah saatlerinde ülkemizde yayına girecek.

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı ve 54 dakika sürdü.

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

8. SEZON HAKKINDA

Sekizinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşmuştur. Sezonun çekimlerine 23 Ekim 2017'de başlandı ve Temmuz 2018'de bitti. Sezon, Nisan 2019'da yayınlanmaya başlanacak. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşacak.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ'NDE NELER OLDU?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion'ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi.

Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu.

Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağrılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur. Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.