Fury filmi konusu nedir? Fury filmi oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Bu akşam saat 22:00’da Show Tv ekranlarında yayınlanacak Fury filminin başrollerinde Brad Pitt, Shia LaBeouf, Jon Bernthal gibi önemli oyuncular yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren film 2 saat 14 dakika gibi uzun bir süreye sahip. Fury filmi, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde geçiyor. Aksiyon ve savaş sahnelerinin yer aldığı film izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Filmin nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Fury filmi konusu ve oyuncuları

FURY FİLMİ KONUSU

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yu¨kleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır.

Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir. 20. yüzyılın en kanlı senelerinden biri olan 1945 yılında geçen ve müfrezenin geçirdiği bir günü ele alan savaş dramının yönetmeni ve senaristi David Ayer. Filmin başrollerini ise Brad Pitt, Shia LaBeouf ve Logan Lerman paylaşıyor.

FURY NEREDE ÇEKİLDİ?

Fury Filminin çekimleri, İngiltere'de Oxfordshire bölgesi ve Londra'da gerçekleşti. Oxfordshire tarlalarında ve Hertfordshire'daki Bovindgon Havaalanı'nda yapılan çekimler 12 haftada tamamlandı.

FURY FİLMİ OYUNCULARI

Brad Pitt

Shia LaBeouf

Logan Lerman

Michael Peña

Jon Bernthal

Jim Parrack

Brad William Henke

Jason Isaacs

Kevin Vance (II)

Xavier Samuel

Anamaria Marinca,

Alicia von Rittberg

Scott Eastwood,

Laurence Spellman

Daniel Betts