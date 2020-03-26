Fırında Makarna nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fırında makarna tarifi nedir? İşte malzemeler!

Gelinim Mutfakta fırında makarna tarifi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Fatih Ürek'in sunduğu gündüz kuşağı yarışma programından hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmada o haftanın birincisi seçiliyor ve 5 bileziğinden sahibi oluyor. Fırında makarna nasıl yapılır? Kayınvalideler ve gelinlerin birlikte yarıştığı program olan Gelinim Mutfakta fırında makarna tarifi için detaylar haberde.

FIRINDA MAKARNA MALZEMELERİ NELERDİR?

1 paket kalın çubuk makarna

2,5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2,5 su bardağı süt

2 yumurta

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Tuz,

Karabiber

Büyük ve derin bir tencereye bol su doldurun.

İçine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyup kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra makarnayı kırmadan suya atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin, bir kevgire boşaltın, soğuk sudan geçirerek süzülmeye bırakın.

Küçük bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağını eritin, içine unu koyup tahta kaşıkla karıştırarak un sararıncaya kadar kavurun.

Sütü ilave edin, kısık ateşte karıştırmayı sürdürerek muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ateşten alın. El dayanacak kadar ılındığında içine tuz, karabiber koyun ve yumurtaları kırıp hızlı hızlı karıştırın.

Fırını 200 derecede ısıtın. Bir borcamı veya fırın tepsisini kalan tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız sosun yarısını tepsiye döküp bir kaşıkla düzleştirin.

Üzerine süzülmüş makarnayı koyup, elinizle veya bir kaşığın tersiyle bastırarak düzleyin Kalan sosu üzerine dökün. En üstüne peynir rendesini serpiştirip fırının orta rafında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip 5-10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine karabiber serperek servis yapın.