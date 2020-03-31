Fırında limonlu köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fırında limonlu köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Fırında limonlu köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her hafta en çok puanı alan gelin haftanın birincisi oluyor ve beş altın bileziğin sahibi olmaya hak kazanıyor. Fırında limonlu köfte nasıl yapılır? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarından yayınlanan programda günün yemekleri ilgiyle araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta Fırında limonlu köfte püf noktaları...

FIRINDA LİMONLU KÖFTE MALZEMELERİ NEDİR?

200 gr dana kıyma

200 gr tavuk kıyması

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

3 limon

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 yumurta

2 dilim bayat ekmek içi

2 çorba kaşığı galeta unu

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

FIRINDA LİMONLU KÖFTE

-Limonları yıkayıp kurulayın. İnce halkalar halinde dilimleyin. Ekmekleri suda ıslatıp elinizde sıkın. Dana ve tavuk kıymalarını bir kaba alıp peynir, ekmek içi, rendelenmiş limon kabuğu, 1 tatlı kaşığı limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun.

-Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Köfteleri önce yumurta sarısına sonra galeta ununa bulayın.

-Fırın tepsisini yağlayıp köfteleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Limon dilimlerini servis tabağına yan yana dizin. Üzerine köfteleri yerleştirip servis yapın.