Ferhat ile Şirin yeni bölümde neler yaşanacak? Ferhat ile Şirin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ferhat ile Şirin bu akşam ikinci bölümü ile FOX TV ekranlarında olacak. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan ve izleyicilerin beğenisini toplayan dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. Ferhat ile Şirin yeni bölümde neler yaşanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul’un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesini anlattığı dizinin başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş ve Işıl Yücesoy gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

FERHAT İLE ŞİRİN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ferhat ile Şirin 3. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Geçmişin izini süren Ferhat’ın, ailesi hakkında öğrendiği gerçekler onu geri dönüşü olmayan bir yola sokar. Ferhat daha fazlasını öğrenmek ve annesini bulmak için her şeyi göze almıştır artık. Salim ise Ferhat için endişelidir ve onu bu amacından vaz geçirmeye çalışır. Fakat Ferhat annesini bulma konusunda kararlıdır. Bu yolda karşılaştığı her şeyin Şirin ile aralarındaki aşkı imkânsız hale getirebileceğini fark eden Ferhat’ı zor bir seçim beklemektedir. Diğer yandan Ferhat’ın annesini bulmak için attığı her adım onu Banu’ya götürmektedir.

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.



Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.